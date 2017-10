A Polícia Militar de Concórdia deteve quatro jovens por posse de entorpecente e possível furto de veículo. O fato foi registrado no começo da madrugada do sábado, dia 21, no contorno viário norte de Concórdia.



De acordo com a PM, durante rondas no local, foi avistado o veículo estacionado em local não ilumindado da rodovia. Dentro do veículo estavam dois adolescentes, de 16 e 17 anos respectivamente, mais J.G.S, de 19 anos e M.E.P, 19 anos.



Conforme a guarnição, os jovens inicialmente relataram que havia acabado o combustível do veículo e o condutor do veículo havia saído para comprar. Em segunda, um dos adolescentes de 16 anos havia admitido que ele estava dirigindo o veículo.

A Polícia Militar fez buscas veicular com auxílio de cão farejador e com o adolescente, que era o condutor, foram encontrados 1,9 gramas de maconha. Os demais ocupantes do carro não souberam responder quem havia entregado o veículo ao adolescente. A PM fez contato com o proprietário, que relatou que o veículo deveria estar estacionado no pátio de uma empresa às margens da BR 153.

Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.