Fato aconteceu no domingo

Um rapaz entrou na garagem da Prefeitura por volta das 06h do domingo, dia 22, e tentou furtar um Fiat Uno do município. Servidores que estavam no local perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar. O Jovem conseguiu fugir, mas não levou o carro.

Quando os servidores abordaram o jovem, ele afirmou que também era funcionário, mas correu assim que percebeu que a PM foi acionada. Um Boletim de Ocorrência já foi registrado.