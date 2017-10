Foto: Divulgação/Rádio Capinzal AM

“Deus me deu uma nova vida”, são palavras do capinzalense Jucemar Luz, de 39 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito por volta das 8h10min deste domingo (22) na BR-282 em Catanduvas.

Jucemar que reside há quatro meses em Catanduvas, depois de se mudar de Joaçaba e antes de Capinzal conta que seguia em direção à Vargem Bonita quando perdeu controle do veículo Corsa, placa de Herval d’Oeste, saiu da pista e só parou depois de colidir em algumas árvores. Os danos materiais foram de grande monta.

O capinzalense que estava sozinho no carro não teve nenhum ferimento, mas devido ao impacto da batida sofreu pancada na cabeça e está sentindo muita dor no corpo. Ele chegou a ir no hospital de Catanduvas, mas deverá se consultar em Joaçaba para exames mais detalhados.

“Hoje eu vi que a vida vale muito, que Deus está sempre com nós e graças a ele nasci novamente”, contou Jucemar o qual acrescentou que chovia na hora do acidente e a pista molhada colaborou para o ocorrido.

(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal)