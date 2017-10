Luís Fernando Dias Rodrigues de Oliveira, de 20 anos, está desaparecido desde sexta-feira, dia 20. Ele participou de um evento em uma casa de shows e foi visto pela última vez por volta das 04:30h. A família está fazendo buscas e já fez contatos com amigos. A irmã também fez publicações no Facebook, solicitando informações.

De acordo com informações repassadas por um cunhado de Luís, um Boletim de Ocorrência já foi registrado e a Polícia deve iniciar as investigações nesta segunda-feira. Ele repassou ao Jornalismo da Aliança, características do jovem. Luís tem, 1,84 de altura, é magro e usava camisa gola polo e calção xadrez.

Ainda de acordo com o cunhado, não há nenhuma informação sobre o paradeiro do jovem. Ele reside com a família na Rua Romano Anselmo Fontana.

Qualquer informação pode ser repassada à Polícia, através do 1090, ou para a família, pelo telefone 9 9975 5032