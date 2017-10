O Grêmio enfrentou o Palmeiras na tarde deste domingo, na Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta do jogo com o Barcelona de Guayaquil, pela semifinal da Libertadores, que ocorre na próxima quarta-feira, no Equador, o Tricolor entrou em campo com um time misto.



O Grêmio iniciou bem, impondo seu ritmo na partida, mas parou na marcação paulista, que também mostrou bom desempenho, resultando em um primeiro tempo equilibrado, sem muita inspiração e com poucas chances claras de gol.



Para o início da segunda etapa, Renato providenciou mudanças: tirou Bruno Rodrigo e colocou Jailson, deslocando Marcelo Oliveira para a zaga e Kaio para a lateral-esquerda, mas a equipe não voltou bem. Logo aos 3 minutos, o Palmeiras conseguiu chegar ao gol com Dudu e aos 9', Moisés marcou o segundo, depois de pegar o rebote da defesa do goleiro gremista. O Tricolor não conseguiu controlar o jogo e acabou sofrendo o terceiro. Dudu marcou novamente, aos 17'.



O técnico gremista providenciou sua segunda alteração, colocando Beto da Silva no lugar de Arroyo. Aos 33', o Grêmio conseguiu descontar com Michel. Luan cobrou uma falta da esquerda, a zaga do Palmeiras não conseguiu o corte e o camisa 5 conseguiu chutar para o fundo das redes, descontando no marcador.



Com o resultado, o Grêmio não soma ponto, permanecendo com 50 na competição, quarto lugar na tabela.



Escalação: Paulo Victor, Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Michel, Kaio, Everton, Luan, Arroyo e Jael.



Banco: Bruno Grassi, Conrado, Leonardo, Cristian, Jailson, Machado, Jean Pyerre, Patrick, Beto da Silva e Dionathã.



A arbitragem foi comandada por Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer.

(Fonte: Grêmio)