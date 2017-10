No dia 29 de outubro de 2017, a ECOPEF e FATMA em conjunto com instituições parceiras realizarão a 4º Corrida e Caminhada – Parque Estadual Fritz Plaumann, o circuito oferece duas modalidades distintas e visa comemorar o 14º ano de criação do Parque Estadual Fritz Plaumann (Decreto Estadual nº797 de 24 de setembro de 2003).



O local de encontro dos participantes será o centro comunitário da Comunidade de Linha Porto Brum (interior de município de Concórdia, e comunidade vizinha do Parque), onde será realizado o credenciamento dos atletas. Em paralelo ao evento a Associação de Moradores da comunidade servirá o tradicional café colonial no período matutino com vagas limitadas e com venda de ingressos antecipados com valor de R$22,00 por pessoa, que podem ser adquiridos nos locais: Posto Lamonato; Posto Potencial; FDBK Academia e Águas do Oeste (anexo à rodoviária), ou diretamente na sede do Parque Estadual Fritz Plaumann.



Como todas as vagas disponibilizadas para o evento foram preenchidas com antecedência (100 participantes para a corrida 10km e 150 para a caminhada 6km), e também a grande procura por parte de interessados em participar do evento, a ECOPEF e a FATMA, disponibilizaram o segundo lote de vagas, SOMENTE para a Caminhada (6km), no total de 70 vagas. Destaca-se que os inscritos no segundo lote não terão direito a medalha de finisher (disponibilizadas para os 250 primeiros inscritos). As inscrições devem ser feitas no formulário de inscrição abaixo.



É imprescindível que o inscrito se faça presente no dia do evento, ou comunique sua desistência com pelo menos 72 horas de antecedência à equipe organizadora do evento, através dos contatos abaixo:



Maiores informações pelo e-mail: contato@parquefritzplaumann.org.br ou pelo telefone: (49)988391493 (quarta à domingo).

(Fonte: www.parquefritzplaumann.org.br)