A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Concórdia, CDL, iniciou a formatação de uma programação para o fim do ano, que contempla apresentação de shows com parceria com as emissoras de rádio e o sorteio da campanha de prêmios, além de várias outras ações descentralizadas. A informação é do presidente da entidade classista, Eldemar Maciel.



O presidente da CDL Concórdia informa que nesta data, em que ocorre o fechamento da promoção, haverá o grande sorteio de vale-compras, nos valores de R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e de R$ 300 reais. Antes, haverá o sergundo sorteio desta promoção de vendas, no próximo dia 27.



Ainda conforme Maciel, essas ações, que serão informadas nos próximos dias, que a CDL pretende realizar até o dia 23 de dezembro visam auxiliar no incremento das vendas para o Natal. Sobre essa data do ano, a CDL tem expectativa positiva para as vendas. Ainda não se trabalha em números para esse período. Mas acredita-se que o movimento deve ser de recuperação em relação ao ano passado.