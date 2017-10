Fato aconteceu no começo da manhã do sábado, dia 21.

Após sair da pista, motorista de veículo evadiu-se do local do acidente. O fato foi registrado no começo da manhã do sábado, dia 21, na SC 390, próximo da ponte de Linha Rancho Grande, interior de Concórdia. Envolveu um Logus, placas de Concórdia. A guarnição da Polícia Rodoviária Estadual foi até ao local e só achou o carro, o motorista não estava no local. Apenas danos materiais foram registrados neste acidente.