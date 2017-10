Uma Kombi com placas de Presidente Castello Branco capotou na noite de sábado, dia 21, na SC-355 em Jaborá, quando seguia no sentido Concórdia. Somente o motorista, de 29 anos, estava no veículo e ele ficou com os pés presos nos pedais.

Os Bombeiros de Catanduvas foram acionados e fizeram o resgate do condutor. Uma equipe do SAMU de Jaborá também auxiliou. O motorista foi encaminhado ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba.

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia esteve no local para fazer o levantamento de informações sobre o acidente.