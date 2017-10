O Internacional conquistou mais uma importante vitória fora de casa na luta pelo retorno à Série A! Na tarde deste sábado, bateu o Criciúma por 2 a 0, no Heriberto Hülse, e chegou aos 61 pontos na liderança isolada. O time colorado chegou a fazer 2 a 0, com gols de Maicon (contra) e Víctor Cuesta, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo. Na etapa final, aos 38min, Carlos, que recém havia entrado no lugar de William Pottker, marcou o gol da vitória na partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo jogo é no Beira-Rio, contra o Ceará, no dia 28 de outubro (sábado), às 17h30.

Criciúma (2): Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto (Douglas), Ricardinho (Fabinho), Caique (João Henrique) e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão. Técnico: Beto Campos.

Internacional (3): Danilo Fernandes; Alemão (Junio), Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro (Camilo) e Eduardo Sasha; William Pottker (Carlos) e Leandrio Damião. Técnico: Guto Ferreira.

Gols: Maicon Silva (contra, I), aos 5min do primeiro tempo, Víctor Cuesta (I), aos 14min do primeiro termpo, Edson Borges (C), aos 32min do primeiro tempo, Silvinho (C), de pênalti, aos 14min do segundo tempo, Carlos (I), aos 38min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Diego Giaretta, Barreto, Nino, Douglas (C); Danilo Silva, Rodrigo Dourado, Carlos (I)

Arbitragem: Wagner Reway, auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz e Fabio Rodrigo Rubinho (trio do Mato Grosso).

(Fonte: Internacional)