O Corpo de Bombeiros de Catanduvas atendeu no início da tarde deste sábado, 21, a um grave acidente de trânsito na BR 282, próximo ao antigo posto da Polícia Rodoviária Federal em Vargem Bonita.

A colisão frontal envolveu Volkswagen Gol com placas de Lages e Peugeot com placas de Chapecó, os veículos colidiram frontalmente e saíram da pista. O condutor do Gol de iniciais C.M, 31 anos, ficou presos às ferragens, apresentava trauma de crânio e suspeita de fratura de fêmur do lado esquerdo, foi removido das ferragens e entregue ao suporte avançado do Samu.

O condutor do Peugeot de iniciais P.V, 36 anos, foi encontrado fora do veículo e apresentava suspeita de fratura na clavícula do lado esquerdo, após o atendimento foi entregue ao Samu que conduziu ambos para o Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Chovia no momento do acidente.

