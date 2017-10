Polícias civis do PR e do MS apreendem carreta de Erechim com 873 kg de maconha

Um trabalho conjunto entre as policias civis do Paraná e do Mato Grosso do Sul resultou na prisão de dois homens, na madrugada de sábado (21), suspeitos da pratica do crime de tráfico de drogas, durante uma abordagem policial em um posto de combustível na cidade de Naviraí (MS).

Em um caminhão Scania, furgão, com placas da cidade de Erechim (RS), a polícia apreendeu 873 kg de maconha escondidos em meio a uma carga de cadeiras.

Dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão, e encaminhados a Delegacia de Polícia de Naviraí (MS).

Os delegados do DENARC, Ana Cristina Ferreira Silva e Lanevilton Theodoro Moreira, ressaltam que a prisão demonstra mais uma vez a importância da integração entre as forças de segurança.

(Fonte: CGN Cascavel)