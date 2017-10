Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que uma bicicleta é furtada, do Centro Cultural, em Concórdia. O fato foi registrado na tarde da sexta-feira, dia 20. A bicicleta pertence a uma criança de 12 anos, que tinha ido até Centro Cultural para trocar de livro na Biblioteca Pública. Conforme as imagens, ele havia deixado a bicicleta próximo do muro que faz divisa com o Colégio Deodoro.



Depois da criança entrar no Centro Cultural, um suspeito passa pela rua, desvia do caminho, pega a bicicleta e sai andando em direção ao cruzamento com a Adolfo Konder. Tudo isso aconteceu por volta das 14h.



O pai da criança, Neudi Pilger, fez uma espécie de corrente nas redes sociais para tentar localizar a bicicleta. Até o momento, não há pistas do suspeito.