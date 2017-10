A Associação Esportiva Piratuba, AEP, venceu o Tubarão pela Divisão Especial do Catarinense Sub-20. A partida foi disputada na noite da sexta-feira, dia 20, em Piratuba. O placar foi de 6 a 3 para o time da casa. Marcaram para Piratuba Everton (3x), Ademir (2x) e Xilau. Com o resultado, o time do técnico Serginho Schiochet é líder da competição.