Um raio pode ter provocado um incêndio que destruiu uma casa de madeira na madrugada deste sábado (21) na comunidade de Linha Galdina, interior de Campos Novos.

Moradores do bairro Parque e Jardim Ouro acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das 4h40min depois de avistarem a casa em chamas do outro lado do Rio do Peixe.

Devido o difícil acesso os combatentes não conseguiram chegar ao local com o caminhão auto bomba tanque resgate que fica a cerca de 600 metros da estrada que liga o Distrito da Barra do Leão. O imóvel foi completamente consumido pelas chamas, assim como alguns móveis e demais pertences.

Moradores próximos relataram à reportagem da Rádio Capinzal que o proprietário, Vitorino Cavali, não morava no imóvel. Os bombeiros realizaram o rescaldo e devem investigar o que realmente provocou o sinistro.

(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal AM)