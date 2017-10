Homem faz disparos contra casa e caminhão no interior de Concórdia

Moradores de Linha Paulino, interior de Concórdia, ficaram assustados na madrugada de sexta-feira, dia 20, com disparos de arma de fogo feitos contra uma residência e contra um caminhão que estacva estacionado. O fato aconteceu por volta de 01h.

A Polícia Militar foi acionada e foi até o local para averiguar a situação. Fois constatado que entre a casa e o veículo, foram pelo mesnos 16 tiros.

De acordo com os proprietários da residência, eles estavam dormindo quando ouviram os disparos e notarm que um veículo passou em frenta a propriedade. Eles perceberam também, que o carro retornou e os ocupantes atiraram novamente. A suspeita é de que o atirador é um homem que já teve desavenças com o dono da casa e do caminhão.

A PM fez rondas nas proximidades na tentativa de encontrar o carro e o suspeito, porém ele não foram localizados.