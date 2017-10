Na tarde da ultima quinta-feira (19) a Chapecoense apresentou de forma oficial Gilson Kleina, treinador que comandará e equipe no final do campeonato Brasileiro e também na temporada de 2018.

Após contatos prévios com o treinador, o Clube acertou sua contratação nesta semana e espera dar um novo fôlego à equipe nesta reta final de Brasileirão. O treinador foi anunciado de forma oficial ainda na terça e no último triunfo da Chapecoense (vitória por 3 a 2 diante do Atlético-MG), Gilson já acompanhou a delegação durante o jogo em Belo Horizonte."

Eu respeito muito o trabalho do Emerson Cris e de toda a comissão técnica. A vitória foi muito bem construída. Eu venho para dar continuidade e ajudar a Chapecoense neste momento. Eu fui muito franco com os jogadores e espero que tenhamos muito sucesso juntos." Comentou Kleina.

Juntamente com Gilson, dois novos auxiliares chegam à Chapecoense, Fabiano Xhá e também Juninho, que já trabalhavam com Kleina nos clubes por onde passou recentemente. Fabiano e Juninho se juntam à comissão técnica permanente no clube, que conta- entre outros profissionais- com o auxiliar técnico Emerson Cris, o preparador de goleiros Rogério Brum e o preparador físico Marcos Cezar.

O treinador já foi ao campo hoje (20) para conhecer o grupo de atletas e aplicar a primeira atividade aos jogadores que não participaram da partida da ultima quarta-feira.

"Vejo o grupo da Chapecoense qualificado, comprometido, e isso faz muito a diferença. Temos que aflorar esse foco para dar uma situação mais confortável".

Gilson também comentou sobre os objetivos da Chapecoense neste ano e pontuou que a convicção no trabalho será preponderante para manter o grupo coeso e vencedor.

"Estamos tranquilos pelo resultado de ontem, mas está muito embolado. Temos que viver de segurança e perspectiva. O que não vai acontecer é perder o comando, perder o vestiário. Futebol às vezes tem o imponderado, onde você perde jogador e a reposição precisa de um tempo maior. O que pedi foi convicção. Qual nossa convicção? Qual nossa realidade? Não posso falar que vamos ser campeões. A situação é sair desse desconforto e buscar algo mais, que é a Sul-Americana. Está dentro do nosso alcance".

A Chapecoense volta a campo neste domingo (22) contra o Fluminense as 19h na Arena Condá. A partida é válida pela trigésima rodada do Brasileirão 2017.

(Fonte: Chapecoense)