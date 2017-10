O Colorado tem mais uma viagem pela frente. Depois do jogo fora de casa contra o Boa Esporte, em Minas Gerais, agora o Inter vai até Criciúma para enfrentar a equipe da casa e manter a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto acontece neste sábado (21), às 16h30, no estádio Heriberto Hülse, pela 31ª rodada da competição. O Clube do Povo tem a melhor campanha fora de casa no campeonato e busca mais uma vitória para abrir vantagem no topo da tabela.

A preparação para o duelo foi encerrada na manhã desta sexta-feira (20), no CT Parque Gigante. O técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático em campo reduzido, ajustando os detalhes para o jogo. Depois, numa atividade de posicionamento, sem adversário, o treinador testou jogadas, movimentações e encerrou o treinamento. Ao longo da semana, o comandante colorado ganhou boas alternativas para o confronto, mas não confirmou a equipe que entrará em campo.

O time poderá contar com quatro retornos importantes na equipe titular: Sasha e Edenilson, que cumpriram suspensão, retornam. Damião e Rodrigo Dourado, que estavam lesionados, treinaram normalmente esta semana e podem aparecer entre os 11 iniciais. O desfalque do Colorado será o lateral-direito Cláudio Winck, por suspensão. Alemão deverá ser o seu substituto. Nico López, por ua vez, sofreu um trauma no pé esquerdo no treino desta sexta-feira e será reavaliado na próxima semana.

O Inter lidera o Campeonato Brasileiro da Série B com 58 pontos, três a mais que o América-MG, vice-líder. O Colorado tem o segundo melhor ataque e a melhor defesa da competição. Já o Criciúma é o 9º colocado, com 42 pontos somados. Serão mais de 3 mil colorados no estádio Heriberto Hülse apoiando o Clube do Povo para mais uma vitória e, cada vez mais perto, do seu objetivo final.

Jogadores relacionados:

Alemão

Camilo

Carlinhos

Carlos

Charles

Cuesta

D'Alessandro

Daniel

Danilo Fernandes

Danilo Silva

Diego

Edenilson

Felipe Gutiérrez

Jéferson

Junio

Leandro Damião

Léo Ortiz

Pottker

Roberson

Rodrigo Dourado

Sasha

Thales

Uendel

(Fonte: Internacional)