Depois de empatar com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o plantel gremista retornou de São Paulo no início da tarde desta quinta-feira. Logo após o desembarque, no aeroporto Salgado Filho, os jogadores seguiram para o CT Luiz Carvalho onde treinaram visando o duelo diante do Palmeiras, domingo, também pelo Brasileirão.



A atração do trabalho de hoje foi a presença de Michel treinando com bola. O volante se recupera de uma atroscopia no joelho e fica à disposição de Renato Portaluppi para o jogo de domingo e também para o duelo contra o Barcelona, em Guayaquil, pela Libertadores. Hoje, ele participou normalmente do recreativo entre o time reserva e um time mesclado entre reservas e jogadores da transição. A equipe da movimentação poderá ser utilizada contra o Palmeiras, poupando o time principal. Jogaram hoje Paulo Victor; Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Michel, Kaio, Everton, Beto da Silva e Arroyo; Jael. O outro time, com alguns atletas da transição, contou também com Cícero, Leonardo, Patrick e Jean Pyerre.



Aqueles que começaram a partida contra o Corinthians realizaram trabalho regenerativo na academia e nem apareceram no gramado.

Cristian e Bressan, voltando de lesão, realizaram exercícios em separado.



O zagueiro Rafael Thyere concedeu entrevista coletiva falando sobre a possibilidade de atuar contra o Palmeiras.

