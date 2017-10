A Comissão Disciplinar do Campeoanto Municipal do Interior de Futebol Sete realiza na próxima quarta-feira, dia 25, Sessão de Julgamento para analisar infrações disciplinares cometidas durante jogos do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. O encontro será às 19h no Auditório do Centro de Eventos, no Parque de Exposições.

Serão julgados os atletas Raul Adriano Peters (Linha Gaúcha) e Valdori Petry (Linha Céu Azul), além das equipes de Linha Alto Periquito e Linha Pruciano.