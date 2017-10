Nesta quinta-feira (19) foi divulgada pela CBFS a convocação da Seleção Brasileira Sub-17 para período de treinamentos no mês de Novembro na cidade de Cuiabá (MT), mesmo período que a seleção principal do Brasil estará disputando amistosos com a seleção da Costa Rica. Fabiano já tem outras passagens pelas seleções, podendo destacar o título mundial de 2012 em Portugal com a equipe feminina, em 2014 o título do Sul-Americano Sub-21 e em 2016 o título Sul-Americano Sub-17 em Foz do Iguaçu.

O período de treinos faz parte da preparação para a fase classificatória dos Jogos Olímpicos da Juventude, que ocorrerá em 2018 em Buenos Aires (ARG).

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Erick (Joinville -SC), Françoar (Praia Clube - MG) e Dasaev (Santa Cruz - PE);

Fixos: Matheus (ACBF - RS), Breno (Magnus - SP), Buchecha (Santa Cruz - PE);

Alas: Douglas (Joinville - SC), Caio (Minas - MG), Bruno (Praia Clube - MG), Luis Fernando (Foz do Iguaçu - PR), Mychael (ACBF - RS), João Victor (Minas - MG), Lucas Piton (Corinthians - SP);

Pivôs: Guilherme (Corinthians - SP), Vitor (Minas - MG), Igor Costa (Joinville - SC).

Comissão técnica -

Reinaldo Simões - Supervisor

Rodrigo Perdigão - Coordenador técnico

Alexandre Barata - Supervisor Sub-17

Daniel Junior - Treinador

Frederico Ziquinho - Auxiliar técnico

Fabiano Silva - Preparador Físico

Igor Braga - Treinador de Goleiros

Mauro Martinelli - Médico

Valter Rovere - Fisioterapeuta

José Airton - Rouparia

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)