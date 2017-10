Anna Julia escolheu Shape of You, de Ed Sheeran, conquistando Carlinhos Brown.

Erechinense conquista vaga no The Voice Brasil

Carlinhos Brown virou a cadeira para Anna Julia, a erechinense de 22 anos que participou do The Voice Brasil, na TV Globo ontem(19). Anna Julia cantou Shape of You, do britânico Ed Sheeran. Apesar de só Carlinhos Brown ter virado a cadeira, Ivete Sangalo elogiou a gaúcha pela ousadia na escolha da música. Ela contou aos técnicos que foi influenciada pelos pais a cantar.

Anna Julia, ao ser indagada por Carlinhos Brown que "Minha família toda é musical. Cresci no meio da musica, comecei tocando piano clássico", contou. Carlinhos Brown não escondeu a empolgação com a nova pupila: "Estou com uma fé em você que tu não tens noção, Anna Julia", bradou, abraçado na jovem gaúcha.

(Fonte: AU On Line)