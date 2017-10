Fato foi registrado no interior de Lacerdópolis, no começo da tarde desta sexta-feira, dia 20.

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU no começo da tarde desta sexta-feira (20) no frigorífico Bazotti - Fribaz, localizado na comunidade de Barra Fria, interior de Erval Velho.





Equipes de Capinzal e Joaçaba estiveram empenhadas no combate ao fogo que teria iniciado por volta das 12h20min. As nuvens de fumaça podiam ser avistadas da área urbana de Lacerdópolis e de comunidades vizinhas.





A causa do sinistro ainda é desconhecida e segundo informações não há informação de feridos, apenas algumas pessoas que inalaram fumaça foram atendidas pelas equipes de socorro.





A reportagem da Rádio Capinzal conversou com o proprietário do frigorífico que de momento preferiu não se manifestar sobre o ocorrido.

(Fonte: Fábio José/Rádio Capinzal )