O núcleo de Concórdia do Partido Novo estará realizando ato político neste fim de semana, na Capital do Trabalho. O encontro será no CPC Piscina Clube, a partir das 14h. Conforme um dos organizadores da sigla em Concórdia, Rodrigo Zierth, o objetivo é apresentar a sigla e seus objetivos.

Em entrevista à Rádio Aliança, Zierth diz que o objetivo é apresentar as propostas da sigla para a população de Concórdia. "Quem vai fazer a apresentação é Eduardo Peroni, ele é coordenador do núcleo de Chapecó. Nessa ocasião serão apresentadas as propostas do partido. O que a gente pensa para o país e para Concórdia. A sigla é de um viés liberal. Acredita num estado mais enxuto e focado no essencial como saúde, educação e segurança pública. Deixando o resto para a iniciativa privada.

Rodrigo destaca que haverá um ato de filiação, que é feito exclusivamente pela internet.

A proposta do partido é estar disputando algum cargo eletivo nas eleições de 2020.

Notebook para quem quiser se filiar.