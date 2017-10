O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) diretório de Concórdia, estará realizando no próximo sábado, 21, a partir das 9 horas até o meio dia, na Câmara de Vereadores, a eleição do novo Diretório Municipal do PMDB.

De acordo com o presidente do PMDB de Concórdia, Luiz Carlos Bergamo, esse é o momento de fortalecer o partido no município e por isso foi apresentada uma chapa para a disputa. “É muito importante a participação de todos os filiados, assim queremos convidar a nossa grande militância para participar desse momento”, destaca Bergamo.

Além dos membros titulares e suplentes do Diretório, serão eleitos os delegados e a Comissão de Ética do Partido. No próximo dia 30 deverá ser definida a Comissão Executiva do PMDB de Concórdia.