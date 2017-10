Um homem morreu após um acidente de trânsito por volta das 09h30min da manhã desta sexta-feira (20), na BR 282 em Xanxerê (SC). Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Segundo informações, a VW/Saveiro placas de Xanxerê ao fazer o cruzamento da via foi atingida pelo caminhão Mercedes Benz Baú placas LZT 9849 de Cordilheira Alta (SC). o condutor do caminhão não se feriu. Já o motorista do carro ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida encaminhado ao Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, pelo helicóptero do Saer/Sara, em estado grave.

O homem identificado como Jacó Contini de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no HRO. Ele era morador da comunidade de Linha Rodrigues e deixa a esposa e dois filhos.

