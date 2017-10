O evento acontece no próximo final de semana com shows nacionais

O evento ainda não aconteceu, mas os organizadores já comemoram o primeiro resultado positivo, que é a procura das empresas que querem expor em Ipira. A primeira Expo Ipira conta com 110 espaços de exposição e 93 já foram vendidos. O evento acontece entre os dias 27, 28 e 29 deste mês no Parque de Exposições em Linha Capelinha. O cantor Zé Felipe é uma das atrações.

Serão expostos produtos e serviços da indústria e comércio, agricultura e outros. Os stands restantes estão sendo comercializados e os valores variam de R$ 800,00 a R$ 1.900,00, de acordo com o espaço. O secretário de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio de Ipira, Oladimir Odi Rese, conta que muitas empresas estão fazendo contato para mostrar produtos e serviços na Expo. “A procura é muito grande e nos surpreendeu, pois é nossa primeira Feira do gênero. Estamos com poucos espaços e durante a semana acreditamos que vamos comercializar os que faltam”, relata. “Já temos confirmadas empresas de Ipira, Piratuba, Peritiba, Alto Bela Vista, Concórdia, Capinzal, Joaçaba, Guarujá do Sul, Xanxerê e de outras regiões”, relata ele.

Rese também destaca que a população de Ipira entendeu o objetivo da Expo. “Quando a Administração de um município pequeno resolve realizar um evento de grande porte, com shows e atrativos nacionais, gera algumas dúvidas na população, porém isso foi discutido antes e todos entenderam nossa proposta. Antes mesmo de realizamos a Feira, já temos movimentação econômica aqui. Muitas pessoas vindo instalar sés stands, outros contratados pela Prefeitura para montar palco e estruturas, que estão gastando com refeições, hospedagem, combustível e outras atividades”, pontua o secretário.

A programação contará com apresentações e shows, dentre eles, os do cantor Zé Felipe, Diego e Gabriel e Simão Wolf.

PROGRAMAÇÃO:

27/10 – Sexta-feira

16h – Abertura

19h – Festival de Danças

23h – Show com Althair e Alexandre

28/10 – Sábado

09h – Abertura para visitação aos Stands

10h – Abertura oficial

13:30h – Oficinas de Agricultura

15h – Apresentações de oficinas de Bandas de Rock

16h – Julgamento da mostra de novilhas

21h – Show com Diego e Gabriel

23h – Show nacional com Zé Felipe

29/10 Domingo

08h Abertura para a visitação

08h Encontro Caboclo

09:30h Oficinas de Agricultura

15h – Show Kids – Disney e Patrulha Canina

16h – Show com Banda Radyola

17h – Show de violino com Simão Wolf

18h – Show com Os 4 Gaudérios