Motorista foi rendido e ficou cinco horas com os bandidos

Uma carreta de propriedade de uma empresa de Concórdia foi roubada na quinta-feira de manhã, por volta das 06h, na BR-470, em Navegantes, Litoral Norte de SC. O motorista foi abordado pelos bandidos próximo à BR -101. Ele ficou por cerca de cinco horas detido, mas foi liberado e não sofreu ferimentos. Os ladrões levaram o caminhão e a carga de cartilagem de frango.

Segundo o relato do motorista, registrado em um Boletim de Ocorrência, ele percebeu problemas no caminhão, que rapidamente diminuiu a velocidade. Ao parar, foi rendido por três homens que estavam em um carro. O condutor da carreta acredita que os bandidos tenham desativado o sistema de rastreamento da carreta e isso teria feito com que a carreta parasse.

De acordo com uma das proprietárias da empresa, o motorista já retornou a Concórdia e dois sócios proprietários foram até Navegantes, na tentativa de obter mais informações. Ela também relatou ao Jornalismo da Rádio Aliança, que o caminhão é novo, tem menos de dois meses de uso e pouca quilometragem. Os proprietários acreditam que os bandidos já acompanhavam o caminhão um dia antes do assalto, pois segundo o motorista, um dos ladrões disse que sabia onde ele iria descarregar e em que posto teria dormido na noite anterior.