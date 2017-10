Um adolescente de 15 anos foi detido por porte ilegal de munição. O fato foi registrado pela Polícia Militar na tarde da quinta-feira, dia 19. A PM chegou até ao fato durante rondas pelo bairro Santa Rita.



Conforme a Polícia Militar, durante abordagem um deles teria jogado algo na frente de um carro estacionado e continuou caminhando. Ambos seguiram até serem barrados pela guarnição, que encontrou no bolso da calça do adolescente uma munição de calibre 22. Na frente do veículo, onde o mesmo teria dispensado alguns objetos, foram achaddas mais quatro munições. O jovem de 15 anos assumiu a propriedade desses objetos. Ele, juntamente com a mãe, foi conduzido para a delegacia especializada para os demais procedimentos.