A Universidade do Contestado está realizando mais uma edição do projeto Conexão UnC. Mais de 500 alunos do Ensino Médio, das regionais de Concórdia e Seara já estiveram no Campus para diversas atividades dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A diretora do Campus da UnC, professora Cristiane Zucchi, explica que “Os alunos estão recebendo informações em várias áreas do conhecimento: Empreendedorismo, raciocínio lógico, matemática, orientação ambiental, entre outras”.

A professora destaca que alunos que estão participando do Conexão UnC que tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) também recebem informações sobre o trabalho da Universidade na Comunidade: no Ensino, na Pesquisa e na Extensão e ficam por dentro de todos os cursos de graduação que a Universidade está oferecendo neste vestibular de verão que está com inscrições abertas até o dia 13 de novembro no site www.unc.br/vestibular.

(Fonte: Douglas Fortes)