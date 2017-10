Depois de dois meses sem focos do mosquito da dengue em Concórdia, nesta semana foram registrados dois novos casos. Segunda a enfermeira responsável pelo Programa de Combate à Dengue, Mara Sampaio, um deles foi encontrado na Vila Jacob Biezus e outro no loteamento Vitório Vêneto, local em que não havia sido feito nenhum registro.

Nos dois casos as larvas estavam em armadilhas que são monitoradas pelas agentes de saúde. No Vitório Vêneto a armadilha estava em uma residência e na Vila Jacob Biezus no cemitério. Mara Sampaio enfatiza que a população deve levar a prevenção mais a sério, principalmente porque o mosquito precisa de calor e de água para se reproduzir. "É preciso ter cuidado com qualquer reservatório e com as plantas que acumulam água, e viram criadouros do mosquito”, afirma a enfermeira.

O monitoramente nas regiões em que os focos foram registrados iniciou na manhã desta sexta-feira, 20 outubro. As agentes de saúde vão verificar um raio de 300 metros próximos aos focos encontrados. Depois de 60 dias será retornado aos locais para saber como estará a situação.

Não há outra forma de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegipty, o transmissor da dengue, a não ser eliminando os locais com água parada. Em 2017 foram registrados 14 focos do mosquito da dengue em Concórdia.

Dicas de prevenção

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo;

- Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.