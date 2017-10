Uma noite marcada pela emoção, reencontro de amigos, de histórias e de reconhecimento para pessoas que ajudaram a construir a trajetória de Concórdia, deixando um legado de inspiração, trabalho e empreendedorismo. O radialista Carlos Alberto Reali e o empreendedor Jacinto Secchi lotaram o plenário da Câmara de Vereadores de Concórdia com convidados que prestigiaram e aplaudiram a entrega do Título de Cidadão Concordiense, em Sessão Solene realizada na quinta-feira, 19.



Ao lembrar sua trajetória de trabalho, onde trabalhou na área de comunicação, Carlos Alberto Reali, indicado pela bancada do PDT, relembrou a história de Concórdia. Dos jogos nos campinhos de bola nos anos 40 e 50 no município, dos amigos feitos, das famílias com que conviveu. “Sou um peregrino do mundo. Mas a minha âncora e a minha família estão aqui, em Concórdia”, afirmou.



Ao fazer uma reflexão sobre a passagem do tempo, Reali emocionou os amigos, vereadores, autoridades. “Na vida devemos aproveitar o presente e enquanto a eternidade não chega, nós nos contentamos com a longevidade”, disse o agora Cidadão Concordiense, que atualmente mora e trabalha em Jaraguá do Sul, na Rádio RBN.



Jacinto Secchi, indicado do PR, também lembrou a sua história. Disse que todas as famílias citadas por Reali eram seus clientes, onde entregava a carne do seu açougue frequentemente. Emocionado, ele agradeceu a homenagem recebida, acompanhado dos amigos e familiares. O trabalho pioneiro com abate de animais para consumo, transformou –se em uma empresa sólida administrada pelos filhos, o Frigorífico Varpi.



Reconhecimento merecido



Os vereadores proponentes das homenagens também enalteceram a história dos escolhidos. Edno Gonçalves, pelo PDT, lembrou as passagens de Reali por Concórdia, da trajetória nos veículos de comunicação e da abertura de um jornal, onde na época, tinha o objetivo de “combater a parte mais forte do capital e de levar a informação verdadeira para a comunidade”.



Pela bancada do PR, a homenagem foi feita pelo vereador e presidente da Câmara, Artêmio Ortigara. Ele também destacou o envolvimento de Secchi com a comunidade, em diversas atividades, passando por diretorias e do pioneirismo no trabalho frigorífico. Secchi também é muito querido pela comunidade tradicionalista pelo envolvimento no CTG Fronteira da Querência.



O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco (PR) também elogiou os homenageados e a trajetória de pioneirismo, dedicação e contribuição para o crescimento do município. “O reconhecimento é justo e merecido”, declarou ao dizer que a noite e o destaque eram para Reali e Secchi.



O Título



O Título de Cidadão Concordiense, limitado em duas concessões por ano, é uma honraria prevista na Lei Orgânica do Município de Concórdia, que a Câmara de Vereadores outorga àquelas pessoas, de outras cidades, que aqui se destacam na comunidade concordiense pelos seus relevantes serviços prestados.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Câmara de Vereadores).