Um incêndio destruiu parte de uma residência, em Irani, na tarde da quinta-feira, dia 19. O fato foi registrado no bairro Zampieri. Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorRência, o fogo destruiu um recinto que fica nos fundos do imóvel. No local, havia um forno que estava assando bolachas e pães. Neste mesmo local também havia um depósito de madeira, que ajudou o fogo a se alastrar neste local.

Após alguns minutos de combate, a guarnição dos bombeiros conseguiu controlar o sinistro. Ninguém ficou ferido.