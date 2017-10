Nesta quinta-feira, 19, a ADR Seara realizou mais uma reunião do Colegiado Regional de Governo (CGO). Foram discutidas as ações desenvolvidas ao longo do mês de setembro em cada setor. Participam do CGO, os gerentes da ADR, a Defesa Civil, a Fazenda Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Bombeiros Militares, a Cidasc, a Epagri, a Fatma, a Casan e a Celesc.



O gerente regional da CIDASC, Eduardo Michelon, destacou a contratação de um médico veterinário para atender escritório de Seara. “A partir do dia 6 de novembro vamos ter um médico veterinário atendendo. Isso vai melhorar o atendimento ao produtor e continuar o trabalho de educação sanitária”, explica.

O comandante Regional da Polícia Militar, Tenente-Coronel Sergio Vargas, ressalta que as atividades do comando estão focadas na abordagem a pessoas, combate aos furtos e drogas. “Na Região de Seara, foram registradas 1.231 ocorrências de maio a setembro deste ano. Nós avaliamos isso como positivo, já que esse número é relacionado às abordagens da PM. Os furtos também caíram devido a essa ação”, explica Vargas.



Em seguida, o gerente regional da Epagri de Concórdia, Luiz Carlos Bergamo, relatou as atividades da Empresa, ressaltando o encerramento do programa SC RURAL, que investiu mais de R$ 9 milhões na região em projetos estruturantes, recuperação de estradas no interior, capacitação de jovens empreendedores no meio rural e outras ações.



“Precisamos destacar também a política estruturante da Secretaria de Agricultura com a nova etapa de entrega de veículos para os escritórios municipais, nesta ocasião para Paial, Arvoredo, Xavantina, Arabutã e Itá. Isso vai melhora o atendimento aos produtores rurais”, destaca.



Outro assunto relatado foi o lançamento do programa Menos Juros, que incentiva investimentos no meio rural. Os produtores poderão contrair financiamento de até R$ 100 mil, sendo que o Estado pagará os juros, num limite de 2,5% ao ano.



A secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos destaca que o encontro foi positivo já que proporciona interação de todos os setores do Governo para que estejam em sintonia para desenvolver ações e busquem soluções aos problemas comuns da região.



A próxima reunião já está marcada para a quinta-feira, 26, no Dia de Ação do Governo, com a presença do secretário da Casa Civil, Nelson Serpa.