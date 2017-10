O Departamento de Futebol do Grêmio confirma a renovação de contrato do volante Arthur por mais quatro anos. Dessa forma, o atleta vestirá a camisa Tricolor até dezembro de 2021. Um dos destaques da temporada, com uma média superior a 90% de passes certos por jogo, Arthur disputou 42 partidas no ano tendo anotado dois gols.



O atleta de 21 anos recebeu ainda mais destaque nacional ao ser convocado recentemente para a Seleção Brasileira principal para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018. "Estou muito feliz em ter renovado com nosso Imortal Tricolor. Quero agradecer a todos que fazem parte dessa história", finalizou o atleta.

(Fonte: Grêmio)