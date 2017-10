O município de Concórdia teve saldo positivo na geração de empregos, em setembro desse ano. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, no nono mês de 2017 foram contratadas 1.014 pessoas e demitidas 772, com um saldo positivo de 242 novas vagas de trabalho.

Em dez meses desse ano, nove foram de saldo positivo. Em abril, o saldo foi negativo em 100 vagas.

Em setembro, a construção civil puxou essa alta com a criação de 98 vagas. A indústria da transformação vem na sequência com 81. Depois aparece o ramo de serviços, com 44. O único setor que ficou negativado foi o de serviços da indústria de utilidade pública, com -2.

No ano, a Capital do Trabalho está com saldo positivo de 1.001 novas vagas.Com 8.577 contratações e 7.576 demissões. A indústria da transformação é quem puxa para cima esses dados com 584 novas vagas de saldo.

Nos últimos 12 meses, o número de empregos gerados em Concórdia também está no azul, com 302 vagas. Foram 10.641 admissões e 10.339 demissões. A indústria da transformação também é o principal gerador de vagas neste período, com saldo positivo de 495 novos postos.