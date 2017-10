O investimento será de cerca de R$ 300 mil com recursos do Estado

A prefeita Catia Tessmann Reichert esteve em Florianópolis, na quarta-feira, dia 18, onde assinou, com o governador do Estado, Raimundo Colombo, a ordem de serviço para a construção da sede do Cras em Alto Bela Vista.

O prédio será construído através do programa Pacto pela Proteção Social. E deverá ter 171 metros quadrados. A construção deve atender aos padrões de acessibilidade, com espaço físico compatível com o trabalho social. Entre a construção do prédio e mobília o valor do investimento chega a R$ 300 mil.

A sede será construída próximo ao Centro de Cultura e o terreno já está sendo preparado. O processo licitatório já foi realizado e a empresa vencedora deve iniciar as obras assim que a infraestrutura no local estiver pronta.