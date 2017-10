Os Bombeiros Voluntários de Concórdia perderam o selo de filantropia. Um processo tramitava na Justiça desde 2016 e na última semana uma decisão do Supremo Tribunal Federal definiu que a entidade, assim como várias outras no país, não é mais filantrópica. Com o fato, a Corporação não é mais isenta de impostos e a despesa aumenta. Os valores não pagos durante o tempo em que o processo tramitava, também serão cobrados e a dívida é de quase R$ 400 mil.

O comandante dos bombeiros de Concórdia, Juliano Camillo, explica que a situação é complicada e que a Corporação vai precisar ainda mais da ajuda da comunidade. “Ainda em 2016 fomos notificados sobre essa questão de que muitas entidades perderiam a filantropia. É uma medida do Governo. Nós recorremos, mas há alguns dias recebemos a notificação de que nosso pedido foi indeferido, ou seja, não nos consideram mais uma entidade filantrópica”, detalha. “A alegação no documento é de que nossa atividade não é considerada ação social”, comenta Camillo. “Agora vamos precisar ainda mais da população e fizemos esta campanha da doação através da conta de energia, será muito importante”, solicita o comandante.

De acordo com Juliano Camillo, a despesa com folha de pagamento vai aumentar e o valor de impostos não recolhidos enquanto o processo tramitava, será cobrado. “Este período somou cerca de R$ 370 mil e vamos parcelar, pois temos que pagar. Outra questão é o imposto relacionado aos salários, nossa despesa vai aumentar em cerca de R$ 18 mil mensais”, conta ele.