Galo do Oeste “vai para a avenida” no Carnaval 2018

Depois de subir para a Série A do Campeonato Catarinense e conquistar o título da Série B, o Concórdia Atlético Clube vai virar samba em Concórdia. A Escola Unidos da Alegria divulgou oficialmente nesta quinta-feira, dia 19, que vai contar a história do clube de futebol no Carnaval de 2018.

O presidente da Escola, Márcio Renato dos Santos, conta que o objetivo é homenagear o time e as conquistas recentes. “Vamos mostrar a história do CAC, de 2005 a 2018, destacando o acesso à série A e o título da B. Entendemos que o clube merece este reconhecimento”, conta ele. “Acreditamos que isso vai valorizar o trabalho realizado pelo time, vai ajudar a incentivar torcedores e vai levar mais gente para o estádio e também para avenida”, registra o presidente.

Ele também relatou ao Jornalismo da Aliança que a Escola já tem a autorização do clube para levar a história à avenida e destacou que o CAC não fará nenhum investimento para receber a homenagem.

O diretor de futebol do Concórdia, Jaciel Segalla, acredita que a Escola foi feliz na escolha. “O pessoal nos procurou e pediu para levar o CAC no samba enredo, então conversamos e acreditamos que seria interessante. A Escola vai ter uma história de um clube local para mostrar e isso vai dar um brilho a mais na festa”, comenta. “E sem dúvidas essa exposição também dá visibilidade ao CAC”, pontua Segalla.