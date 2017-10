Durante a Efapi em Chapecó, a prefeita de Arvoredo e presidente da Amosc, Janete Bianchin, esteve com o Governador do Estado, João Raimundo Colombo. Na oportunidade, o governador se comprometeu em visitar o município de Arvoredo para conhecer o Centro Integrado de Desporto e Lazer.



De acordo com a prefeita, o governador deve vir no mês de janeiro, durante as festividades de aniversário do município e na oportunidade, será assinada liberação dos recursos do Fundam 2, "com este valor, pretendemos fazer o asfalto do acesso até a Área Industrial", diz.



(Fonte: Vânia de Souza/Ascom/Arvoredo)