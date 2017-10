Acidente aconteceu no começo da manhã desta quinta-feira, dia 19.

Motociclista fica com suspeita de fratura após queda na Tancredo Neves

Um motociclista de 21 anos ficou ferido em queda de motociclieta, registrada na manhã desta quinta-feira, dia 19. O fato foi registrado na Tancredo de Almeida Neves, na proximidades da entrada do Parque de Exposições, por volta das 8h30. Ele pilotava uma motocicleta, placas de Irani. Chovia no momento do acidente.



Conforme informações, ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com suspeita de fratura em um dos braços. Ele foi encaminhado para o Hospital São Francisco.