Nos próximos dias 27, 28 e 29 de outubro, a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico realiza o I Encontro de Jipes de Itá. A expectativa é de um grande número de participantes.

A programação começa na sexta-feira, dia 27, com recepção dos grupos, continua no sábado com exposição e passeio ecológico e turístico, e encerra no domingo, dia 29, novamente com a exposição dos jipes, (veja a agenda completa abaixo).

Para participar do evento a inscrição é feita na hora e será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00, incluso um jantar (bebidas à parte), passeio TrilhaTur e Workshop. Ainda, crianças até 7 anos não pagam, de 8 a 13 anos o valor é R$ 10,00 e acima de 13 anos, R$25,00.

“Já temos a confirmação de vários grupos de toda a região. Esse é mais um evento inédito que estamos realizando no município que tem a missão de se tornar um dos maiores destinos turísticos do interior de Santa Catarina”, destaca o Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Altir Göedert.

(Fonte: Prefeitura de Itá)