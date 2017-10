Agentes prisionais do Presídio Regional de Concórdia flagraram dois detentos com um objeto não permitido dentro da cela. O fato foi registrado na tarde do último domingo, dia 15. Um Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil foi feito nesta mesma data, no período da noite.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o administrador do Presídio Regional de Concórdia, Marcos Alexandre Barbosa. Ele confirmou o episódio e disse que os dois detentos estavam com um pedaço de ferro, de aproximadamente 10 centímetros, que foi arrancado do respirador da cela. A suspeita é de que eles poderiam usar esse artefato para furar uma das paredes da cela, que faz a separação de uma outra ala, que por sua vez dá acesso ao pátio externo do presídio.

Os agentes prisionais perceberam a atitude suspeita e abordaram os dois detentos, um de 21 e outro de 22 anos. Com eles foi achado esse pedaço de ferro.