Os intérpretes do festival Municipal da Canção de Alto Bela Vista sobem no palco do Centro Cultural nesta quinta-feira, dia 19, a partir das 18h. São 19 inscritos, divididos nas categorias de até 10 anos, de 11 a 16, e acima de 16 anos.

Os cantores vão interpretar músicas populares e sertanejas. A premiação é de R$ 200,00 para o primeiro colocado, R$150 para o segundo e R$100 para o terceiro de cada categoria.