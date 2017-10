A vontade para que o técnico Mauro Ovelha permaneça no Concórdia Atlético Clube existe entre as duas partes, tanto da diretoria, como do treinador. Quem garante é o presidente do CAC, Jonas Guzzatto, que deve anunciar a permanência do técnico no clube, na próxima semana. Uma reunião será realizada na segunda-feira, dia 23.

De acordo com Guzzatto, a chance de que Ovelha permaneça com o Concórdia em 2018 já é de 90%. “A gente já conversou e é de interesse do clube e também do Mauro a continuidade. Alguns detalhes nos números ainda serão discutidos, ma já temos a proposta na mesa e na segunda-feira vamos sentar novamente com o treinador e acreditamos que a gente já tenha a definição”, conta ele. “Surgiram conversas sobre interesses de outros clubes, mas o Ovelha já comentou que a prioridade é o CAC e ele tem muito respeito pelo clube e pela cidade, então está bem encaminhado”, relata.

Ovelha assumiu o Concórdia em julho, na 4ª rodada da Série B do Catarinense e conseguiu fazer uma campanha de mais de 10 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, levando o Galo do Oeste à Série A e ao título da B.

Elenco para 2018:

O presidente adiantou que existem tratativas com vários jogadores e que em alguns casos falta apenas oficializar via contrato. Um dos nomes que já está praticamente acertado para o próximo ano, é o lateral direito Ramon.