Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira

Carro bate no Portal de Entrada do município de Ipira

Jânio de Oliveira chegava em Ipira na tarde desta quarta-feira, dia 18, quando perdeu o controle do Corolla que conduzia e bateu em uma parede do Portal de Entrada do município de Ipira. Ele não sofreu ferimentos. O carro ficou bastante danificado e a estrutura de tijolos também.

De acordo com o motorista, um caminhão teria realizado uma manobra perigosa, fechando a frente do Corolla. Isso obrigou Oliveira a desviar e ele acabou batendo.