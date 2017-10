LDO aprovada por unanimidade com emenda do vereador Jaderson Miguel

O projeto de Lei 86/2017 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município de Concórdia foi aprovado por unanimidade de votos, com a emenda de nº1, do vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD). A emenda trata de da revitalização completa do acesso para o Distrito de Engenho Velho.



“A sugestão proposta em lei é que da previsão de R$ 2,5 milhões de compensação financeira dos recursos hídricos sejam investidos R$ 800 mil para a obra”, defendeu o vereador que lembrou que o atual vice-prefeito também defendia que valores da compensação fossem investidos nas áreas atingidas.



O vereador Valcir Zanella (PSDB) destacou a importância de se fazer obras como está do acesso ao distrito de Engenho Velho. Para ele é uma maneira de incentivar o turismo, e de dar melhores condições de trafegabilidade também para agricultores e para os empresários daquela região.



O vereador Closmar Zagonel (PMDB) também elogiou a iniciativa do vereador Jaderson Miguel ao propor a revitalização. Afirmou ainda que deverá apresentar emendas para a Lei Orçamentária Anual (LOA) para contemplar outras regiões, como a de Terra Vermelha, onde conforme o vereador existe uma demanda de facilitar o transporte para uma empresa da localidade e dos moradores.



O líder do governo, Fabiano Caitano (PSDB), pediu a aprovação do projeto e ressaltou que “muitas coisas não bastam o Executivo querer fazer. Infelizmente existe uma legislação que limita e organiza o oraçamento. A LDO é um destes limitadores e fixa os limites para que possa ser executado na LOA, já que as leis precisam seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal, além dos limites orçamentários”, explicou.



O projeto segue para segunda votação nesta quarta-feira, 18. Na sequência seguirá para sanção do prefeito Rogério Luciano Pacheco (PSDB). Com base na LDO, o governo municipal encaminhará para o Poder Legislativo, até 31 de outubro, a Lei Orçamentária Anual (LOA), que prevê os gastos e investimentos para o ano de 2018.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores).