As obras de pavimentação e recuperação asfáltica no município de Concórdia foram o assunto de debate na sessão da Câmara, desta terça-feira, 17. De um lado a cobrança dos vereadores de oposição para que se façam as pavimentações, de outro lado a situação justificando as dificuldades encontradas para conseguir colocar em prática as ações, como falta de projetos, erros em projetos já existentes e a necessidade de cumprir o orçamento deixado no ano passado.



O assunto foi abordado pelo vereador Evandro Pegoraro (PT), ao justificar a indicação feita pela bancada do partido para que “sejam iniciadas as pavimentações asfálticas no Município”. Ele comentou que se não forem executadas pavimentações neste na “pode ser registrado um recorde negativo de 20 anos, onde não foi feito asfalto no primeiro ano”. Registrou que nos últimos anos estaria sendo feito uma média de 20 a 25 ruas por ano.



Pegoraro disse que existe até mesmo uma preocupação cm as empresas que trabalham com pavimentação que estariam sem serviço licitado para este ano. “Existe dinheiro caixa, um financiamento aprovado aqui na Câmara para outras oito ruas que tinham o edital lançado, mas que foi cancelado”, disse ao pedir que haja empenho para a efetivação de obras.



Resposta do governo



O líder do governo no Legislativo, Fabiano Caitano (PSDB), defendeu a administração. Disse que para se fazer obras é preciso ter projetos e no caso dos 43 recebidos pelo atual governo, 35 já foram refeitos porque apresentavam problemas principalmente relacionados a mobilidade urbana. “Se os projetos não estiveram adequados, não irá existir financiamento liberado”, explicou.



Caitano ainda disse que o município trabalha em projetos nos programas do governo federal, como “Avançar Cidades”, do Estado, como o Fundam e outras linhas de financiamento. “Asfalto é importante, mas antes dele precisa ter educação e saúde e a conta nestas duas áreas está alta e se busca recursos também para esta demanda, registrada e considerada prioridade. Além disso, as pessoas também estão podendo realizar exames e retirar remédios”, argumentou ao dizer que “vamos torcer para que o orçamento se cumpra e o município alcance os R$ 237 milhões previstos no orçamento”.



Novas posições



O assunto ganhou continuidade no Pequeno Expediente, com a fala do vereador André Rizelo (PT), que afirmou “que se prioridade é educação e saúde, deveria ter colocado para funcionar o posto de saúde de Planalto, a escola do bairro Frei Lency”. O vereador também afirmou que o governo Girardi havia deixado oito projetos encaminhados para licitação, que ele “acredita que estavam em dia, porque senão não teriam sido encaminhados para a licitação”. Ele afirmou que a cobrança tem sido diária para as pavimentações.



No Grande Expediente, o vereador Edno Gonçalves (PDT) falou sobre um pedido de informação que solicitou quantas ruas foram pavimentadas neste ano. “Foram nove ruas, que foram concluídas neste ano, mas começadas em 2016”, também citou projetos que estão cadastrados em programas estaduais e federais, sendo que cinco deles, dentro do programa Avança Cidades, inclusive um deles que prevê a revitalização da Rua do Comércio (Calçadão). Ele se colocou, a disposição, para buscar recursos para que as pavimentações possam ser executadas.



O líder da bancada do PT, então, voltou para dizer que é importante ter os projetos e que os recursos possam ser investidos em todas as áreas. Pegoraro concordou que todos os vereadores precisam unir forças, inclusive por meio de emendas parlamentares, para “engordar o caixa da prefeitura e ter recursos”.



Tapa buracos



Na área dos asfaltos já executados, o vereador Closmar Zagonel (PMDB), cobrou uma recuperação completa da malha viária. Para ele a demanda é grande e o setor de urbanismo, apesar de todo o esforço não tem conseguido manter o trabalho em dia. “O maior problema é no dia com chuva, onde a água esconde os buracos, provocando danos nos carros e motos, que caem dentro deles”, disse.



O vereador Jaderson Miguel (PSD) disse que também exisitiu problema com o material para tapar os buracos, - massa asfáltica. A sugestão dele é verificar se existe a possibilidade de se contratar mais uma empresa para fornecer o material. Outro ponto importante ressaltado pelo vereador é para que o município procure ter autonomia na produção da massa asfáltica, como a criação ou participação em um consórcio.



O vereador Claiton Casagrande (PR) informou aos vereadores que a operação de recuperação de vias começou na segunda-feira, 16, pelo bairro Catarina Fontana. Ele também registrou que houve problema com a empresa que fornece o asfalto. No entanto, agora o trabalho será constante, conforme as condições do tempo permitirem.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores).