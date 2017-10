Uma idosa, moradora do Bairro Sunti de Concórdia, recebeu uma ligação por volta das 04h da manhã desta quarta-feira, dia 18. Golpistas falavam que haviam sequestrado uma filha dela. A mulher ficou preocupada, mas conseguiu constatar que se tratava de um golpe.

A concordiense fez contato com o Jornalismo da Rádio Aliança para relatar o caso e alertar a população. Ela, que prefere não se identificar, contou que no momento em que atendeu o telefone, ficou desesperada, mas conseguiu falar com a filha em seguida, constatando que ela estava em casa.