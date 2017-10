A Associação Concordiense de Futsal perdeu de virada para o São Lourenço pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na noite a terça-feira, dia 17, em São Lourenço do Oeste. Com o placar de 5 a 2, desfavorável, a ACF se mantém na liderança, com 36 pontos. Mesma pontuação do Jaraguá, que empatou ontem com o Blumenau em 4 a 4, mas está atrás no critério de gols sofridos.

O revés para o time oestino foi de virada. Jhony fez o primeiro gol para a ACF. Rubinho empatou para os lourencianos ainda na primeira etapa. A virada veio na etapa complementar com gols de Godoy e Varejão. Na reta final, Godoy ampliou para o time da casa e Jhony descontou para a ACF. Porém, Nico fechou a conta em 5 a 2.

A ACF volta a quadra no próximo dia 25, quando receberá o Joaçaba, também pela Especial.